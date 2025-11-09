domenica 9 Novembre 2025
Escursionisti feriti sul Monte di Portofino, arriva l’elicottero

Redazione Liguria
elicottero vigili del fuocoCamogli (Genova) – Stavano percorrendo il sentiero che dal monte di Portofino porta alla magnifica baia di San Fruttuoso quando, forse a causa di una caduta, sono rimasti infortunati e non riuscivano più a proseguire. Due escursionisti sono stati soccorsi, questa mattina, dall’elicottero dei vigili del fuoco che si è alzato in volo dopo la telefonata preoccupata dei due escursionisti che non riuscivano a proseguire l’escursione perché doloranti.
Il velivolo si è abbassato sul sentiero e i due sono stato caricati a bordo e trasportati in ospedale per le cure del caso.
In alcune regioni e all’estero, chi fa intervenire i soccorsi a seguito di errori o imprudenze o per aver sottovalutato rischi e difficoltà del percorso, viene aiutato ma poi deve pagare per l’intervento.

 

