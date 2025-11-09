Genova, escursionista cade sul Monte Ramaceto, arriva l’elicottero

Genova – Sono riusciti ad evitare che il compagno di cordata precipitasse nel vuoto ma le ferite hanno richiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco.

Brutta avventura fortunatamente a lieto lieto fine per un gruppo di quattro escursionisti, che percorreva un sentiero molto esposto fra il Monte Ramaceto e il Passo del Dente, in località Orero.

Durante l’escursione, infatti, mentre affrontavano un passaggio complicato, uno di loro ha perso l’appiglio ed è scivolato. Escursionisti esperti, stavano affrontando il tratto in cordata e questo ha permesso agli altri di trattenerlo nella caduta.

La scivolata gli ha comunque procurato un danno fisico. Vista la zona di non facile e rapido raggiungimento, i Vigili del Fuoco, grazie all’elicottero Drago VF, hanno raggiunto in fretta il gruppo di escursionisti.

Gli elisoccorritori hanno lavorato appesi al verricello e lo hanno raggiunto.

Una volta imbragato e stabilizzato con un immobilizzatore della colonna spinale, lo hanno issato a bordo col verricello.

Il medico ha provveduto alle prime cure mentre veniva trasportato all’ospedale San Martino.