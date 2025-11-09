domenica 9 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaSpezia - Bari, ancora grave il tifoso caduto nel fossato durante la...
Notizie LiguriaLa SpeziaCronaca

Spezia – Bari, ancora grave il tifoso caduto nel fossato durante la partita

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiLa Spezia – Restano gravi, all’ospedale Sant’Andrea, le condizioni del tifoso spezzino di 53 anni che nella serata di venerdì era recipitato in un fossato dello stadio Picco, durante la partita Spezia e Bari.
L’uomo si trova ricoverato in ospedale sotto osservazione a causa di una frattura al cranio nella zona parietale che alza al massimo il livello di attenzione sul suo caso.
Il tifoso, nella caduta, ha riportato anche una frattura al bacino che lo vedrà immobilizzato per un paio di mesi.
Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’episodio e sembra che l’uomo sia caduto da un’altezza di alcuni metri nel fossato che separa la curva dei tifosi dal campo da gioco. Una caduta che poteva costare cara e che allarma chi deve preoccuparsi della sicurezza dello stadio e mantenerla durante le partite.
Per soccorrere il tifoso sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno poi affidato il ferito alle cure del personale medico e sanitario dell’ambulanza intervenuta.
I tifosi dello Spezia gli hanno dedicato striscioni e scritte di solidarietà.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
meteo Liguria domenica 9 novembre 2025

Meteo Liguria, giornata di tempo stabile e temperature miti

Cronaca
Beppe Vessicchio

Lutto nel mondo della musica, è morto Giuseppe Vessicchio

Cronaca
centro commerciale Waterfront, notizie Genova, partito Democratico, Palasport negozi, ristoranti

Palasport di Genova, Esselunga rinuncia ad aprire, in gara altri marchi?

Cronaca
La Spezia stadio Alberto Picco

Spezia-Bari, cade nel fossato dello stadio durante la partita: tifoso in...

Cronaca