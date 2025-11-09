Spezia – Bari, ancora grave il tifoso caduto nel fossato durante la partita

La Spezia – Restano gravi, all’ospedale Sant’Andrea, le condizioni del tifoso spezzino di 53 anni che nella serata di venerdì era recipitato in un fossato dello stadio Picco, durante la partita Spezia e Bari.

L’uomo si trova ricoverato in ospedale sotto osservazione a causa di una frattura al cranio nella zona parietale che alza al massimo il livello di attenzione sul suo caso.

Il tifoso, nella caduta, ha riportato anche una frattura al bacino che lo vedrà immobilizzato per un paio di mesi.

Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’episodio e sembra che l’uomo sia caduto da un’altezza di alcuni metri nel fossato che separa la curva dei tifosi dal campo da gioco. Una caduta che poteva costare cara e che allarma chi deve preoccuparsi della sicurezza dello stadio e mantenerla durante le partite.

Per soccorrere il tifoso sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno poi affidato il ferito alle cure del personale medico e sanitario dell’ambulanza intervenuta.

I tifosi dello Spezia gli hanno dedicato striscioni e scritte di solidarietà.