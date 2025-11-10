Autostrade, incidente in A7: motociclista trasportato all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato poco prima dell’ora di pranzo di oggi, lunedì 10 novembre, lungo l’Autostrada A7. É avvenuto nel tratto finale, quello compreso tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest, lungo la carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo.

Secondo quanto appreso, si tratterebbe di un sinistro stradale autonomo che ha coinvolto un motociclista.

L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato a sbattere a lato strada, rimanendo ferito e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino. Le ripercussioni sul traffico hanno portato alla formazione di circa 1km di coda, mentre gli agenti hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

