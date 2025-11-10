Genova, lavori fermi da mesi in via Carlo Targa, cancellati decine di posteggi

Genova – Lavori fermi da mesi, strada chiusa e decine di posteggi per moto e scooter azzerati in una zona che ne ha urgente bisogno. Sono pensantissimi i disagi, nella zona di Largo Zecca e la vicina zona del Carmine a causa di un cantiere fermo da mesi in via Carlo Targa.

La strada, che costituisce una alternativa alla viabilità diretta al Carmine, è chiusa pur in assenza di scavi e di evidenti motivi di blocco e da mesi mancano all’appello decine e decine di posti per moto e scooter che sarebbero come acqua nel deserto in una zona dove i posteggi scarseggiano pur in presenza di diverse scuole e degli uffici dell’università.

Furiosi i negozianti della zona che, a causa della chiusura della strada, ricevono quotidianamente le lamentele dei clienti, costretti a raggiungerli a piedi ma anche gli studenti dei vicini istituti che hanno visto scomparire i posteggi che consentivano di lasciare moto e scooter a breve distanza dalla scuola.

Perplessità anche dai residenti lungo il percorso della funicolare Zecca – Righi che erano soliti lasciare le moto e gli scooter parcheggiati per poi salire sulla funicolare e raggiungere le abitazioni senza creare ingombro lungo le strette e tortuose strade che salgono verso il Righi.

