Genova, mercoledì senz’acqua a San Quirico: le vie coinvolte

acqua, rubinetto,Genova – Quella di mercoledì 12 novembre sarà una giornata di disagi per abitanti e commercianti della val Polcevera, nello specifico nella zona di San Quirico, dove è prevista la sospensione dell’erogazione dell’acqua per consentire lo svolgimento di alcuni lavori programmati di manutenzione sulla rete idrica. I rubinetti rimarranno a secco per quasi tutta la giornata, dalle ore 02:00 alle ore 23:00. Ecco, di seguito, l’elenco delle vie coinvolte:
• Via San Quirico nel tratto a monte del bivio con Via Superiore Budulli
• Via Inferiore Budulli
• Via Rio Fulle
• Viale Agostino Dellepiane
• Via Giuseppe Gallesi
• Via Lungo Polcevera
• Piazza Giuseppe Arimondi
• Passo Isocorte
• Via Guido Poli
• Via Paolo Anfossi
• Via Beata Chiara
• Piazza Pontedecimo
• Via Domenico Meirana
• Vico Perino
• Via Natale Gallino fino al civico 34A
• Via Felice Del Canto
• Via Rustico da Caschifellone
• Via Benedetto da Cesino fino al civico 64
• Salita Millo
• Via Campomorone fino al civico 35B
• Salita al Castello di Pontedecimo
• Via a Cesino
• Via Percile
• Vie limitrofe alle località sopra indicate
“Abbassamenti di pressione – scrive Iren – potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario”.
