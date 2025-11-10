Genova, mercoledì senz’acqua a San Quirico: le vie coinvolte

Genova – Quella di mercoledì 12 novembre sarà una giornata di disagi per abitanti e commercianti della val Polcevera, nello specifico nella zona di San Quirico, dove è prevista la sospensione dell’erogazione dell’acqua per consentire lo svolgimento di alcuni lavori programmati di manutenzione sulla rete idrica. I rubinetti rimarranno a secco per quasi tutta la giornata, dalle ore 02:00 alle ore 23:00. Ecco, di seguito, l’elenco delle vie coinvolte:

• Via San Quirico nel tratto a monte del bivio con Via Superiore Budulli

• Via Inferiore Budulli

• Via Rio Fulle

• Viale Agostino Dellepiane

• Via Giuseppe Gallesi

• Via Lungo Polcevera

• Piazza Giuseppe Arimondi

• Passo Isocorte

• Via Guido Poli

• Via Paolo Anfossi

• Via Beata Chiara

• Piazza Pontedecimo

• Via Domenico Meirana

• Vico Perino

• Via Natale Gallino fino al civico 34A

• Via Felice Del Canto

• Via Rustico da Caschifellone

• Via Benedetto da Cesino fino al civico 64

• Salita Millo

• Via Campomorone fino al civico 35B

• Salita al Castello di Pontedecimo

• Via a Cesino

• Via Percile

• Vie limitrofe alle località sopra indicate

“Abbassamenti di pressione – scrive Iren – potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario”.

