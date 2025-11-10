Genova, quattro serate di chiusura della metropolitana

Genova – Un’altra settimana di chiusure serali per la metropolitana, che interromperà anticipatamente il suo servizio lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 novembre.

Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 alla stazione di Brignole.

Come riportato da Amt, la chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzioni programmati sulla linea.

Disagi per i cittadini che avrebbero la necessità di usufruire del servizio nelle ore serali, ma che praticamente ogni settimana – e da anni – devono fare i conti con le varie chiusure anticipate. Il collegamento tra il centro della città e la val Polcevera è previsto dalla linea 9 degli autobus, che non copre l’intero percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza a Caricamento.

