lunedì 10 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, tenta il furto in un bar a Sampierdarena: 31enne denunciato
Notizie LiguriaGenovaCronacaSampierdarena

Genova, tenta il furto in un bar a Sampierdarena: 31enne denunciato

Redazione Liguria
0

CarabinieriGenova – Un uomo di 31 anni è stato denunciato dai carabinieri per un tentativo di furto all’interno di un bar situato in piazza Montano, nel quartiere genovese di Sampierdarena.
L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno notato dei movimenti sospetti provenire dall’interno del locale nonostante l’orario di chiusura.
Sul posto sono giunti i carabinieri, che sono intervenuti nel giro di pochi minuti e hanno trovato l’uomo ancora all’interno del bar che stava cercando di appropriarsi di soldi o oggetti di valore.
Secondo quanto ricostruito, era riuscito ad introdursi nel locale da una finestra. L’uomo è stato fermato e denunciato: dovrà rispondere dell’accusa di tentato furto aggravato.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Hostaria Ducale Genova

Genova, addio a Hostaria Ducale: il ristorante chiude dopo 7 anni

Cronaca
talpa scolmatore Bisagno Genova

Genova, la talpa dello Scolmatore del Bisagno pronta a scavare, anzi...

Cronaca
Auto a fuoco A10

Autostrade, auto a fuoco in A12: soccorsi sul posto, tratto chiuso

Cronaca

Capodanno a Genova, concerto in piazza dei Pinguini Tattici Nucleari

Eventi