Genova, tenta il furto in un bar a Sampierdarena: 31enne denunciato

Genova – Un uomo di 31 anni è stato denunciato dai carabinieri per un tentativo di furto all’interno di un bar situato in piazza Montano, nel quartiere genovese di Sampierdarena.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno notato dei movimenti sospetti provenire dall’interno del locale nonostante l’orario di chiusura.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che sono intervenuti nel giro di pochi minuti e hanno trovato l’uomo ancora all’interno del bar che stava cercando di appropriarsi di soldi o oggetti di valore.

Secondo quanto ricostruito, era riuscito ad introdursi nel locale da una finestra. L’uomo è stato fermato e denunciato: dovrà rispondere dell’accusa di tentato furto aggravato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]