Grave incidente a Sanremo, motociclista in elicottero all’ospedale

Sanremo (Imperia) – Un grave incidente è avvenuto questa mattina a Sanremo, in corso Mazzini, dove una moto e una macchina si sono scontrate.

É accaduto pochi minuti dopo le 7:30 e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Ad avere la peggio nello schianto è stato l’uomo alla guida del mezzo a due ruote, un 45enne, che è rimasto gravemente ferito e ha riportato diversi traumi.

Per velocizzare le operazioni di soccorso, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero: il ferito è stato caricato a bordo e trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica del sinistro stradale e hanno gestito il traffico che si è inevitabilmente creato nella zona.

