Taggia, indagini sull’incendio in chiesa, probabilmente è doloso

Taggia (Imperia) – Si indaga per un probabile incendio doloso per le fiamme che ieri hanno distrutto uno dei due tendoni che chiudono l’ingresso principale della chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano dei Bianchi, in piazza Soleri.

La stoffa ornamentale, infatti, ha preso fuoco senza essere vicina a fonti di calore o a circuiti elettrici e ben difficilmente può essersi trattato di un cado di auto combustione.

Nel pomeriggio è scattato l’allarme quando il sagrestano ha sentito un forte odore di bruciato ed è accorso trovando il telo in fiamme e la chiesa invasa dal fumo.

Fortunatamente sono state le stesse fiamme a causare il distacco del tessuto dalla parete e a farlo cadere a terra dove è stato più agevole spegnere l’incendio ma, soprattutto, evitare che l’incendio si propagasse al resto della struttura.

Le chiamate al 112 hanno fatto intervenire rapidamente i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo che hanno verificato che l’incendio fosse spento ed avviato le prime indagini per accertare l’origine del rogo.

Tanti i danni ma fortunatamente nessun ferito e, soprattutto non sono stati danneggiati i tesori custoditi nella chiesa.

Ora saranno le indagin i ad accertare cosa sia realmente successo ed eventualmente ad assicurare alla Giustizia il responsabile.