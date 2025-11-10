lunedì 10 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaTaggia, indagini sull'incendio in chiesa, probabilmente è doloso
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Taggia, indagini sull’incendio in chiesa, probabilmente è doloso

Redazione Liguria
0

Taggia incendio chiesaTaggia (Imperia) – Si indaga per un probabile incendio doloso per le fiamme che ieri hanno distrutto uno dei due tendoni che chiudono l’ingresso principale della chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano dei Bianchi, in piazza Soleri.
La stoffa ornamentale, infatti, ha preso fuoco senza essere vicina a fonti di calore o a circuiti elettrici e ben difficilmente può essersi trattato di un cado di auto combustione.
Nel pomeriggio è scattato l’allarme quando il sagrestano ha sentito un forte odore di bruciato ed è accorso trovando il telo in fiamme e la chiesa invasa dal fumo.
Fortunatamente sono state le stesse fiamme a causare il distacco del tessuto dalla parete e a farlo cadere a terra dove è stato più agevole spegnere l’incendio ma, soprattutto, evitare che l’incendio si propagasse al resto della struttura.
Le chiamate al 112 hanno fatto intervenire rapidamente i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo che hanno verificato che l’incendio fosse spento ed avviato le prime indagini per accertare l’origine del rogo.
Tanti i danni ma fortunatamente nessun ferito e, soprattutto non sono stati danneggiati i tesori custoditi nella chiesa.
Ora saranno le indagin i ad accertare cosa sia realmente successo ed eventualmente ad assicurare alla Giustizia il responsabile.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
incendio tetto via Piacenza 14 febbraio 2023

Genova, incendio in via Piacenza, le famiglie aspettano da mille giorni

Cronaca
meteo Liguria lunedì 10 novembre 2025

Meteo Liguria, nuvole in aumento nel pomeriggio ma niente pioggia

Cronaca
Vespa velutina

Vespa Velutina, torna l’emergenza a Genova

Cronaca
elicottero vigili del fuoco

Genova, escursionista cade sul Monte Ramaceto, arriva l’elicottero

Cronaca