Emergenza Vespa velutina a Genova, volontari eliminano il nido di Sant’Ilario

Genova – Eliminato dagli apicoltori volontari il nido di Vespa velutina segnalato sulle alture di Sant’Ilario, sopra a Nervi, nel levante cittadino.

La presenza del grosso nido preoccupava le persone che abitano nella zona e che erano costrette a passare sotto la colonia di pericolosi insetti, ormai dal mese di agosto.

Dopo le segnalazioni ai vigili del fuoco – che intervengono solo in caso di emergenza – e alle autorità competenti, che sul territorio della provincia di Genova dispongono di un solo operatore volontario costretto ad intervenire da Deiva Marina a Cogoleto, i residenti della zona si sono rivolti agli apicoltori che hanno inviato una squadra attrezzata con una lunghissima asta con la quale viene perforato il nido e “soffiata” all’interno una sostanza in grado di uccidere le vespe e le larve presenti.

Nei prossimi giorni verranno effettuati controlli per accertare la completa neutralizzazione del nido, con la morte di tutte le vespe.

L’intervento è stato effettuato per risolvere l’emergenza e togliere il pericolo per i Cittadini ma anche per evitare che dal nido nascano decine e decine di Regine in grado di passare l’inverno e di risvegliarsi a primavera fondando nuovi nidi. Una emergenza che viene sottovalutata dalle istituzioni sia a livello comunale che regionale.

La vespa velutina, il cosiddetto calabrone asiatico, causa enormi danni all’apicoltura divorando le api ma anche all’agricoltura attaccando la frutta che matura sugli alberi o i grappoli di uva nei vigneti.

Inoltre l’insetto è particolarmente aggressivo e attacca in gruppo se qualcuno si avvicina al nido. Un comportamento che, nella vicina Francia, dove la velutina è diffusa ormai da anni, provoca ogni anno diversi decessi.

L’insetto nidifica anche sotto terra, negli anfratti e tra la vegetazione (rovi-canne) e se qualcuno si avvicina troppo o taglia le piante per pulire i terreni, viene assalito in massa.

Ogni nido di vespa velutina può contenere diverse migliaia di esemplari dotati di pungiglione e veleno molto potente.

