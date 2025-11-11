Finale Ligure, incidente auto-bici: ciclista in codice rosso

Finale Ligure (Savona) – Un grave incidente tra una macchina e una bicicletta è avvenuto questa mattina all’interno della galleria Caprazoppa, nel territorio comunale di Finale Ligure.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, che è stato sbalzato con violenza sull’asfalto e a seguito dell’impatto ha riportato ferite e contusioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito prima di trasportarlo in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono apparse fin da subito serie.

Inoltre, sul luogo del sinistro stradale sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e hanno gestito il traffico che si è creato a seguito dei soccorsi. L’automobilista è rimasto illeso.

