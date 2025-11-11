Genova, incidente mortale a Pra’, morto un motociclista

Genova – Incidente mortale, questa mattina, in via Pra’, nell’omonimo quartiere del ponente genovese. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 quando un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è stato sbalzato dalla sella per poi ricadere pesantemente a terra. Nell’impatto l’uomo ha riportato lesioni che gli sono state fatali.

L’intervento di alcuni passanti proma e del personale del 118 non è riuscito a salvargli la vita nonostante diversi tentativi di rianimazione e di massaggio cardiocircolatorio.

La persona, un uomo sui 50 anni, è stato trasferito in obitorio mentre sul posto sono accordi anche i mezzi delle forze dell’ordine che hanno iniziato le operazioni di accertamento della dinamica dell’incidente e delle responsabilità.

Via Pra’ è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e poi per gli accertamenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Pesanti i disagi in un orario caratterizzato da un traffico molto intenso. Si è infatti reso necessario deviare il traffico in direzione levante da via Taggia verso l’autostrada

Sotto choc il conducente del veicolo che è stato anche sottoposto, come da consuetudine in casi come questo, al test per rilevare l’eventuale uso di alcol o di sostanze stupefacenti.