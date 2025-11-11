Genova, ruba in una pizzeria e aggredisce gli agenti, arrestato

Genova – Ha rubato all’interno di una pizzeria della centralissima via XII ottobre e poi, scoperto, prima si è dato alla fuga e poi si è scagliato contro gli agenti.
Notte movimentata, nel centro cittadino, dopo la segnalazione alla polizia di un allarme che suonava in una pizzeria del centro.
Gli agenti sono accorsi sul posto e hanno visto un uomo che fuggiva verso via IV Novembre per poi scavalcare la recinzione del parco dell’Acquasola.
Gli agenti hanno perlustrato il grande giardino pubblico e alla fine hanno individuato l’uomo che si nascondeva in un cantiere presente nel parco.
Quando ha capito di essere stato scoperto, però, l’uomo, un 50enne, si è scagliato contro gli agenti colpendoli con calci e pugni ma è stato bloccato ed immobilizzato.
Addosso l’uomo nascondeva 40 euro e un telefono cellulare rubati poco prima nella pizzeria.
Mentre uno degli agenti veniva portato in ospedale per le cure del caso, gli altri hanno arrestato il malvivente e lo hanno trasferito in carcere.
