Isola del Cantone, cani sull’autostrada A7, salvati dalla polizia stradale

Isola del Cantone (Genova) – Due cani che correvano terrorizzati lungo il tracciato dell’autostrada A7 Genova – Milano tra Vignole Borbera e Isola del Cantone. Le segnalazioni degli automobilisti alla polizia stradale hanno fatto scattare l’intervento degli agenti che, rapidamente, hanno raggiunto la zona e dopo breve ricerca hanno trovato gli animali e li hanno messi in sicurezza.

Salvataggio non proprio semplicissimo, mercoledì scorso, per gli agenti della polizia che sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni partite da chi stava percorrendo in tratto autostradale in direzione Genova.

Gli agenti della polizia stradale di Sampierdarena, hanno velocemente raggiunto il luogo della segnalazione, mettendo in sicurezza l’area, per evitare che i cani potessero essere investiti e, per garantire la sicurezza della viabilità.

Dopo aver tranquillizzato i cuccioli, grazie alle indicazioni presenti sui rispettivi collari, gli operatori sono riusciti a risalire al proprietario dal quale si erano allontanati poco prima.

