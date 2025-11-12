Genova – Traffico nel caos, questa mattina, in Valbisagno, a causa del grave incidente stradale avvenuto nella notte e che ha coinvolto un mezzo pesante ed una navetta per il trasporto delle persone.
L’impatto, violento e frontale, è avvenuto intorno alle 4, quando i due mezzi, che procedevano in senso contrario, si sono urtati frontalmente.
Pesanti i danni ad entrambe i mezzi ma fortunatamente non si registrano feriti gravi.
A causare invece pesanti disagi alla circolazione della zona, la chiusura della strada per consentire i soccorsi e la bonifica.
Sulla carreggiata, infatti, si è riversata una sostanza oleosa che ha reso pericoloso il passaggio di auto e moto ed il traffico è stato inizialmente deviato su via Piacenza.
Intorno alle 7,15 è stata riaperta la corsia in direzione mare.
Genova, grave incidente in Lungobisagno Dalmazia, traffico in tilt
Genova – Traffico nel caos, questa mattina, in Valbisagno, a causa del grave incidente stradale avvenuto nella notte e che ha coinvolto un mezzo pesante ed una navetta per il trasporto delle persone.