mercoledì 12 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, grave incidente in Lungobisagno Dalmazia, traffico in tilt
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriMolassanaNotizie in evidenza

Genova, grave incidente in Lungobisagno Dalmazia, traffico in tilt

Redazione Liguria
0

polizia locale GenovaGenova – Traffico nel caos, questa mattina, in Valbisagno, a causa del grave incidente stradale avvenuto nella notte e che ha coinvolto un mezzo pesante ed una navetta per il trasporto delle persone.
L’impatto, violento e frontale, è avvenuto intorno alle 4, quando i due mezzi, che procedevano in senso contrario, si sono urtati frontalmente.
Pesanti i danni ad entrambe i mezzi ma fortunatamente non si registrano feriti gravi.
A causare invece pesanti disagi alla circolazione della zona, la chiusura della strada per consentire i soccorsi e la bonifica.
Sulla carreggiata, infatti, si è riversata una sostanza oleosa che ha reso pericoloso il passaggio di auto e moto ed il traffico è stato inizialmente deviato su via Piacenza.
Intorno alle 7,15 è stata riaperta la corsia in direzione mare.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza interno operatore

Ventimiglia, microcar si ribalta sull’Aurelia, traffico bloccato

Cronaca
Franco Orsi

Morto Franco Orsi, ex senatore e vice presidente Regione Liguria, aveva...

Cronaca
ambulanza 118 genova

Genova, padre e figlio travolti da auto in via Isonzo

Cronaca
olio su strada

Genova, olio sulla strada, traffico chiuso in Lungobisagno Dalmazia

Cronaca