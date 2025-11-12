Genova, grave incidente in Lungobisagno Dalmazia, traffico in tilt

Genova – Traffico nel caos, questa mattina, in Valbisagno, a causa del grave incidente stradale avvenuto nella notte e che ha coinvolto un mezzo pesante ed una navetta per il trasporto delle persone.

L’impatto, violento e frontale, è avvenuto intorno alle 4, quando i due mezzi, che procedevano in senso contrario, si sono urtati frontalmente.

Pesanti i danni ad entrambe i mezzi ma fortunatamente non si registrano feriti gravi.

A causare invece pesanti disagi alla circolazione della zona, la chiusura della strada per consentire i soccorsi e la bonifica.

Sulla carreggiata, infatti, si è riversata una sostanza oleosa che ha reso pericoloso il passaggio di auto e moto ed il traffico è stato inizialmente deviato su via Piacenza.

Intorno alle 7,15 è stata riaperta la corsia in direzione mare.