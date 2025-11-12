Genova, La Marinella di Nervi torna di nuovo all’asta

Genova – Torna all’asta La Marinella di Nervi, il celebre locale che sorge lungo la passeggiata del levante genovese che un tempo è stato un simbolo del turismo della città.

L’immobile è di proprietà del demanio comunale.

L’asta iniziale che era prevista per lo scorso lunedì 29 settembre è andata deserta, nonostante diversi imprenditori genovesi e anche prevenienti da altre città italiano avessero inizialmente manifestato interesse per l’immobile e per il progetto di rilancio: la base era di 1 milione e 623mila euro.

Adesso l’immobile tornerà nuovamente all’asta, ma con una base ribassata. L’offerta minima, infatti, dovrà essere di poco superiore a 1,2 milioni di euro, circa il 25% in meno della precedente. Il termine ultimo per la presentazione di un’offerta è mercoledì 17 dicembre.

