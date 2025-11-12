Genova, morta in casa a Sestri Ponente: era stata investita 40 giorni fa

Genova – É morta dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute la donna di 87 anni che lo scorso 30 settembre era stata investita mentre attraversava la strada nel quartiere di Sestri Ponente, tra via Costa e via Corradi.

La pensionata era stata soccorsa sul posto dai sanitari del 118, che l’avevano trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino, mentre gli agenti della polizia locale avevano effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

Dopo più di un mese di ricovero all’ospedale, era stata rilasciata nelle scorse settimane. Le sue condizioni, però, sono peggiorate nei giorni seguenti arrivando al decesso.

Le Procura di Genova ha disposto l’autopsia che aiuterà a fare luce su quelle che sono state le cause della morte e chiarirà l’eventuale legame con l’incidente o con le dimissioni dall’ospedale

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]