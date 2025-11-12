mercoledì 12 Novembre 2025
Genova, padre e figlio travolti da auto in via Isonzo

ambulanza 118 genovaGenova – Migliorano, all’ospedale San Martino e al Gaslini, padre e figlio di tre anni travolti ieri pomeriggio, in via Isonzo, da un’automobile condotta da un pensionato di 80 anni.
L’incidente è avvenuto intorno alle 15 e i due feriti stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.
Sui due è piombata l’auto guidata da un anziano che, per cause ancora da accertare, non si è fermato ed ha travolto i due.
Subito soccorsi dai passanti e poi dall’ambulanza del 118, padre e figlioletto sono stati poi trasferiti d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino e a quello dell’ospedale Gaslini.
I due hanno trascorso la notte in osservazione e non sarebbero in pericolo di morte ma soprattutto il padre ha riportato diverse ferite e fratture.
In corso l’acccertamento dei fatti che non dovrebbe presentare problemi visto che la zona è sorvegliata da telecamere e sono presenti i “semafori intelligenti”.

