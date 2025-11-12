Lutto nel calcio, è morto Salvatore Garritano: giocò nella Sampdoria

Genova – Lutto nel mondo del calcio italiano e genovese. All’età di 69 anni è morto Salvatore Garritano, ex calciatore della Sampdoria e di tante altre squadre in Italia.

L’ex bomber degli anni Settanta e Ottanta si è spento nelle scorse ore a Cosenza, città dove era nato e in cui viveva. Da anni era malato di leucemia.

Nel corso della sua carriera, l’attaccante ha vestito le maglie di diverse squadre italiane: tra loro Ternana, Torino (con cui vinse lo Scudetto del ’76), Atalanta, Bologna, Pistoiese e proprio Sampdoria.

In blucerchiato rimase soltanto una stagione, quella 1981-82 che si concluse con la promozione in Serie A. In totale totalizzò 31 presenze condite da 4 reti, riuscendo a farsi dedicare anche un celebre coro dai tifosi sampdoriani: “C’è un tipo strano, vedrai ti piacerà. Si chiama Garritano, ci porta in Serie A”, cantava la Gradinata Sud.

