Meteo Liguria, aumentano ancora le nuvole e arriva la pioggia

Continua il flusso di aria umida proveniente da sud e aumenta ancora la nuvolosità sulla Liguria, accompagnata da possibili piovaschi specie nel pomeriggio e nella zona di centro-levante. Condizioni meteo che caratterizzeranno anche i prossimi giorni, almeno sino a venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 12 novembre 2025:

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso fin dal mattino in particolare sul centro-levante dove non escludiamo qualche debole piovasco alternato anche a fugaci occhiate di sole.

A ponente invece ci saranno ampie schiarite.

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà aumentando un po’ su tutta la regione e con essa anche l’instabilità.

Pertanto avremo maggiore rischio di rovesci seppur deboli, soprattutto sul centro-levante.

Venti deboli o al più moderati da Sud/Sud-Est sul centro-levante della regione, deboli da nord a ponente

Mare poco mosso

Temperature stazionarie

Sulla costa previste temperature minime tra +10°C/+14°C e massime tra +15°C/+20°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +0°C/+8°C e massime tra +11°C/+17°C.