Savona, indagine sulla morte di Fraco Orsi, era stato in ospedale

Sassello (Savona) – Sarebbe stata aperta un’indagine sulla morte dell’ex senatore Franco Orsi, ex vice presidente della Regione Liguria ed ex sindaco di Albisola Superiore. A deciderla la Procura di Savona a seguito della notizia secondo la quale Orsi si sarebbe presentato in ospedale, due giorni prima del decesso, lamentando sintomi che potevano ricondurre ad un problema cardiaco.

Problemi che, quasi certamente, sono all’origine del decesso, avvenuto ieri sera, mentre Orsi si trovava nella sua abitazione di Sassello.

La Procura ha ordinato l”autopsia per accertare eventuali carenze o manchevolezze del personale medico che potrebbe non aver approfondito una problematica sottovalutando i sintomi.

La Procura, insomma, indagherebbe su un possibile caso di malasanità, in aumento dopo i tagli alla spesa sanitaria, le riorganizzazioni e le comunicazioni sempre più minacciose rivolte ai medici che prescrivono “troppi esami”.

L’ex senatore Orsi, dopo essersi recato in ospedale, sarebbe stato dimesso e rimandato a casa senza particolari esami o controlli.

Un dubbio che pesa come un macigno sui familiari che vogliono sapere se la persona poteva essere salvata con una verifica più dettagliata.

A seguito delle indagini è stato anche rinviato il funerale dell’ex senatore, inizialmente previsto per il 14 novembre e in realtà riprogrammato per sabato pomeriggio anche se ancora la data non è ufficiale.

Laureato in Giurisprudenza, Franco Orsi ha compiuto una carriera politica ed amministrativa di tutto rispetto, divenendo assessore nella Giunta regionale a guida di Sandro Biasotti, poi vice presidente e senatore a Roma con il Popolo delle Libertà.