Villanova d’Albenga, bimbo ustionato con l’acqua bollente: trasportato al Gaslini d’urgenza

Villanova d’Albenga (Savona) – Un bambino di un anno e mezzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo quanto accaduto questa mattina in vico Santa Caterina, a Villanova d’Albenga.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe rimasto ustionato a causa del contatto con dell’acqua bollente. Le ustioni riguarderebbero almeno il 50% del corpo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno allertato l’elisoccorso. Il piccolo è stato caricato a bordo del mezzo e trasportato presso l’ospedale genovese.

Sono in corso tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e a capire come il bambino abbia potuto ustionarsi.

