Finale Ligure, auto si ribalta sull’Aurelia: una persona all’ospedale

Finale Ligure (Savona) – Attimi di paura si sono vissuti nel corso del primo pomeriggio odierno a Finale Ligure, lungo l’Aurelia, dove un’auto si è ribaltata e una persona è rimasta ferita.

É accaduto dopo le ore 15:00, quando una persona che stava percorrendo la strada tra Finale e Varigotti ha perso il controllo del mezzo, che si è completamente ribaltato. Immediata la chiamata ai soccorsi, che sono intervenuti sul posto nel giro di pochi minuti.

I sanitari del 118 hanno prestato le cure necessarie nei confronti dell’automobilista, prima di trasportarlo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo.

Inoltre, sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’incidente, che sarebbe avvenuto in maniera autonoma.

