Genova, domani studenti in piazza: sciopero contro il governo Meloni

Genova – Per la giornata di domani, venerdì 14 novembre, è previsto lo sciopero nazionale studentesco. Adesioni anche in Liguria e in particolare a Genova, dove gli studenti delle scuole e delle università si sono dati appuntamento in piazza De Ferrari alle ore 9:00. Da lì partirà il corteo che attraverserà le principali strade della città, da via XX Settembre alla zona di Brignole, passando poi da piazza Corvetto e rientrando in piazza Matteotti. La fine del corteo è prevista intorno alle ore 11:00:

Per tutta la mattina, quindi, sono previsti disagi al traffico in tutta la zona del centro di Genova.

“Il 14 novembre svuotiamo scuole e facoltà: i lavoratori hanno dato il via con gli scioperi generali, quindi gli studenti li seguono con lo sciopero studentesco che avrà luogo il venerdì prima della Giornata Internazionale dello Studente prevista per il 17. Il 14 novembre è #NOMELONIDAY!

In tutta Italia si sono rotti gli argini: a Genova siamo scesi in piazza in migliaia, studenti da tutte le scuole a lottare per la Palestina e contro le politiche del Governo Meloni.

Non possiamo fermarci: è in arrivo il Ddl1627, che punisce l’antisionismo equiparandolo all’ “antisemitismo”. Ma non solo! Le politiche del Ministro “sceriffo” Valditara vogliono rendere le scuole ancora più aziendalizzate e repressive di quanto già sono, rivestendole di schifosa ideologia reazionaria.

Inoltre, quando ci mobilitiamo o occupiamo ci viene detto che i soldi non ci sono, quando invece per le spese militari si trovano sempre, come conferma la nuova legge di bilancio. Questo è un furto: NO alla nuova finanziaria, soldi alla formazione e non alla guerra”, hanno scritto le organizzazioni studentesche.

