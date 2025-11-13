Genova, nonno accusato di abusi sulle nipotine, sarà processato

Genova – Avrebbe abusato delle due nipotine per anni il nonno di circa 70 anni a processo nel capoluogo ligure con una liste di accuse infamanti. Il pensionato avrebbe approfittato delle visite a casa delle nipotine per sottoporle ad attenzioni particolari che già sarebbero intollerabili nei confronti di un minore non consanguineo e che diventano anche più gravi e squallide se le vittime sono “sangue del proprio sangue”.

Un caso delicattissimo che viene discusso in questi giorni a Palazzo di Giustizia dove l’anziano compare di fronte al giudice per rispondere delle accuse.

A denunciare gli episodi, per prima, una delle due sorelline che, stanca di subire le morbose attenzioni del nonno, ha deciso di raccontare tutto alla mamma che ha subito riferito quanto appreso alle forze dell’ordine.

Episodi gravissimi che sarebbero iniziati quando le sorelline avevano appena 6 e 8 anni e che si sarebbero ripetuti in più occasioni e sempre quando il nonno si recava in visita alla famiglia.

Racconti che hanno fatto scattare le accuse di violenza sessuale su minore e atti sessuali con minore e le indagini, delicatissime, per verificare i racconti e cercare conferme e che hanno portato ad ascoltare le vittime ma anche parenti e amici della famiglia.