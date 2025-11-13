giovedì 13 Novembre 2025
Traffico in tilt sull’Aurelia tra Savona e Celle Ligure, code anche in A10

Redazione Liguria
Coda Celle Ligure SavonaSavona – Mattinata di pesantissimi disagi nel tratto savonese della strada statale Aurelia. Le code sono iniziate dalle prime ore della giornata e sono proseguite a lungo, con decine di auto rimaste bloccate.
Il tratto interessato è stato quello tra Celle Ligure e il levante di Savona, in particolare tra Celle Ligure e Albissola Marina, e ha riguardato sia la carreggiata che viaggia in direzione ponente che quella in direzione levante.
La causa sarebbe un cantiere presente ad Albissola, che ha reso necessaria l’istallazione di un semaforo che regola il traffico a senso unico alternato.
Inoltre, come se non bastasse, la situazione è rapidamente peggiorata anche in A10, sempre tra Celle Ligure e Savona, dove si è spostata buona parte del flusso di veicoli e dove si è verificato un incidente. Il sinistro stradale non ha causato feriti ma ha mandato in ulteriore stress la circolazione nella zona.
