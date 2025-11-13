giovedì 13 Novembre 2025
Tragedia a Ventimiglia, morta una donna travolta sui binari

Redazione Liguria
Treno Rock PopVentimiglia (Imperia) – Una tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 9 a Ventimiglia, nei pressi della frazione Grimaldi, ai Balzi Rossi, dove una donna è morta dopo esser stata travolta da un treno.
Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto successo e non viene esclusa nessuna ipotesi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, i tecnici di Trenitalia e i sanitari del 118. La donna è morta sul colpo e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario che al momento risulta bloccato in entrambe le direzioni in prossimità di Ventimiglia. Per adesso non si conoscono i tempi di ripristino della circolazione.
——————————————————————————————————
