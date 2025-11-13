Ventimiglia, completata la prima fase di adeguamento: al via il passaggio di treni Rock e Pop

Ventimiglia (Imperia) – Sono stati inaugurati oggi alla stazione ferroviaria di Ventimiglia i due binari adeguati con l’elettrificazione necessaria a consentire il transito dei treni Pop e Rock lungo la linea del ponente ligure. All’evento erano presenti tra gli altri Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Flavio di Muro, sindaco di Ventimiglia, e Marco Scajola, assessore ai trasporti della Regione Liguria.

“Inaugurati oggi i primi due binari della stazione di Ventimiglia adeguati con l’elettrificazione a 3.000 Volt per consentire l’arrivo nella città di confine dei nuovi elettrotreni italiani che potranno offrire il servizio nell’intera tratta del ponente ligure finora servita solo da materiali meno recenti.

Presenti all’inaugurazione il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, l’Assessore ali Trasporti di Regione Liguria, Marco Scajola, il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Aldo Isi, insieme alle Istituzioni e Associazioni locali.

La prima fase, attivata oggi, consiste nella realizzazione di un percorso di arrivo sul primo e secondo binario interamente alimentato a 3000 Volt che rende possibile, a partire da lunedì 17 novembre, l’arrivo e la partenza dalla stazione di Ventimiglia dei primi treni elettrici di nuova generazione che saranno incrementati dal cambio orario del 14 dicembre; contestualmente è stato anche riconfigurato l’Apparato di Comando e Controllo della stazione. Questa fase è parte integrante del progetto complessivo che consentirà di avere disponibili 7 binari per il ricevimento dei nuovi materiali, il cui completamento dei lavori è previsto alla fine del 2027.

L’investimento è di 7 milioni di euro ed è regolamentato dalla “Convenzione Attuativa per l’adeguamento infrastrutturale e la modifica del sistema di alimentazione TE della Stazione di Ventimiglia” firmata oggi da RFI e Regione Liguria che co-finanziano l’opera per, rispettivamente 2,5 e 4,5 milioni di euro. A questi si aggiungono i 2,5 milioni di Euro investiti da RFI per la fase già attivata a giugno 2025 che ha consentito l’arrivo fino a Ventimiglia dei treni a doppio piano Vivalto di Trenitalia.

DETTAGLI SUL SERVIZIO OFFERTO DA TRENITALIA

Da lunedì 17 novembre saranno 8 i collegamenti, che aumenteranno dal prossimo cambio orario del 14 dicembre, effettuati da Trenitalia con i nuovi elettrotreni doppio piano e monopiano, questi ultimi, in doppia composizione offriranno fino a mille posti per ogni singola corsa, di cui 600 seduti.

I collegamenti, che percorreranno le tratte Ventimiglia-Genova-Milano e Savona-Ventimiglia, renderanno fruibili dall’intero ponente ligure i servizi dei nuovi convogli che per comfort e affidabilità garantiscono livelli paragonabili a quelli dei treni Alta Velocità attrezzati con impianto di video sorveglianza interno ed esterno in ogni carrozza, sistemi di comunicazione con il personale di bordo e un’ampia visibilità interna che tutelano la tranquillità dei passeggeri. Le persone anziane o con difficoltà motorie potranno usufruire dei nuovi accessi alle carrozze “a raso”, ove i marciapiedi lo consentono, senza dover affrontare scale in salita o discesa, né superare dislivelli fra il piano del treno e la banchina.

Inoltre, vani porta bici, spaziose bagagliere, prese di corrente a 220 V, ampi finestrini, un sistema di climatizzazione di ultima generazione, monitor, display informativi e altoparlanti distribuiti in ogni vettura migliorano i servizi e il comfort di viaggio”, scrive Trenitalia.

