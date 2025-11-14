venerdì 14 Novembre 2025
Genova, Bisagno si colora di verde a Molassana

Bisagno colorato verdeGenova – Le acque del torrente Bisagno che si colorano improvvisamente di un verde intenso, quasi fosforescente.
E’ accaduto questa mattina nella zona di Molassana e subito è cresciuta la preoccupazione per un possibile inquinamento da sostanze pericolose.
In realtà si tratta di un colorante che viene utilizzato per cercare perdite e segnare scarichi colorando l’acqua che ci scorre.
Una sostanza, la fluorescina, che dovrebbe essere innocua.
La notizia si è diffusa sui social facendo aumentare l’allarme. In breve sono arrivate diverse segnalazioni ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine ma fortunatamente non ci sono emergenze in corso.

