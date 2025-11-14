Genova, rissa a Sestri Ponente, colpisce il rivale con una bottigliata alla testa

Genova – Ancora sangue e violenza per le strade di Sestri Ponente dove, ieri pomeriggio, si sono vissuti momenti di paura per una violenta lite scoppiara per futili motivi in via Puccini.

Ad affrontarsi due vicini di casa di 47 e 33 anni che si sono incontrati per strada e hanno iniziato ad insultarsi a vicenda.

La lite è velocemente degenerata ed il 47enne ha impugnato una bottiglia di vetro per poi colpire il rivale alla testa. Subito dopo ha estratto un cacciavite ed ha cercato di colpire al volto l’aggredito, rischiando di infliggere ferite molto serie e pericolose.

Fortunatamente il 33enne è riuscito a schivare i colpi di cacciavite e con una mossa repentina ha bloccato il braccio dell’aggressore riuscendo a strappargli l’arma per poi gettarla a terra.

Nel frattempo diverse persone che assistevano attonite alla rissa hanno chiamato il numero di emergenza 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e di una ambulanza.

Sul posto sono accorse le volanti della polizia e l’automedica del 118 e mentre gli agenti fermavano ed arrestavano l’aggressore, il ferito è stato medicato e trasportato all’ospedale Villa Scassi per curare una vistosa ferita alla testa.

Indagini in corso sull’episodio ed in particolare per risalire alle motivazioni della rissa mentre infuriano le polemiche sull’ennesimo episodio di violenza che si registra nel quartiere di Sestri Ponente.