Genova, spacciavano nel centro storico: due arresti

Genova – Durante gli scorsi giorni i carabinieri hanno svolto alcuni controlli nel centro storico genovese, finalizzati al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, che hanno portato all’arresto di due uomini.

In particolare, i militari dell’arma si sono confusi tra residenti e turisti e hanno colto in flagrante i due mentre cedevano una dose di hashish ad un uomo, deferito in seguito in stato di libertà perché trovato in possesso di un coltello a serramanico.

A seguito degli accertamenti svolti, è emerso come i due avessero già precedenti per spaccio di droga. Uno dei due è stato trovato in possesso di una quantità di hashish di circa 4 grammi e di denaro in contanti considerato proveniente dall’attività illecita.

Nei loro confronti è scattato l’arresto e il trasferimento presso il carcere genovese di Marassi.

