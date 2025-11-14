venerdì 14 Novembre 2025
Centro Storico

Genova, spacciavano nel centro storico: due arresti

Redazione Liguria
0

carabinieri centro storicoGenova – Durante gli scorsi giorni i carabinieri hanno svolto alcuni controlli nel centro storico genovese, finalizzati al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, che hanno portato all’arresto di due uomini.
In particolare, i militari dell’arma si sono confusi tra residenti e turisti e hanno colto in flagrante i due mentre cedevano una dose di hashish ad un uomo, deferito in seguito in stato di libertà perché trovato in possesso di un coltello a serramanico.
A seguito degli accertamenti svolti, è emerso come i due avessero già precedenti per spaccio di droga. Uno dei due è stato trovato in possesso di una quantità di hashish di circa 4 grammi e di denaro in contanti considerato proveniente dall’attività illecita.
Nei loro confronti è scattato l’arresto e il trasferimento presso il carcere genovese di Marassi.
