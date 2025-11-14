Sciopero studentesco a Genova, il corteo è arrivato in piazza Matteotti

Genova – Il corteo degli studenti liceali e universitari partito questa mattina, intorno alle ore 10, da piazza De Ferrari ha terminato poco fa il suo percorso arrivando fino a piazza Matteotti.

Sono circa un migliaio gli studenti che sono scesi in piazza per protestare contro le politiche del Governo Meloni: “Per la Palestina, per una nuova formazione, per un mondo nuovo” è stato lo slogan ripetuto negli scorsi giovani. Gli studenti genovesi hanno aderito allo sciopero studentesco nazionale che ha visto manifestazioni in diverse città italiane.

Il corteo è partito questa mattina da piazza De Ferrari, proseguendo la sua corsa verso piazza Corvetto, poi in via XX Settembre fino a raggiungere appunto piazza Matteotti.

Nel corso della mattinata si sono registrate momentanee chiusure e interruzioni della circolazione, con conseguenti disagi per il traffico.

