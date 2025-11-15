Incidente mortale a Luni, la vittima era Gianmarco Fontana, 23 anni

Luni (La Spezia) – Si chiamava Gianmarco Fontana il ragazzo di 23 anni deceduto questa mattina nel terribile incidente stradale avvenuto in val di Magra.

Il ragazzo stava percorrendo la strada che collega Luni con Sarzana quando, intorno alle 6 , ha perso il controllo della vettura in zona Dogana, e si è schiantato contro un muretto.

Un impatto violentissimo che ha causato al ragazzo ferite e lesioni molto gravi e quando sul posto sono arrivati i soccorsi, per il giovane non c’era più nulla da fare.

I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere contorte del veicolo e lo hanno affidato al personale medico del 118 che ha tentato a lungo di rianimarlo con diverse procedure salvavita ma nessuna delle manovre ha riportato in vita il ragazzo.

Il corpo è stato trasferito in obitorio per l’eventuale autopsia anche se ci sono pochi dubbi sulle cause del decesso.

Originario di Camaiore, nel lucchese, Fontana si era trasferito ad Aulla con la madre con la quale gestiva una cartoleria.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.