Genova, container lanciati dal vento al Terminal PSA di Pra’

Genova – Dopo i container caduti in mare qualche giorni fa, ancora guai per il terminal PSA di Pra’ dove il passaggio di una tromba d’aria che ha causato molti danni a Pegli, ha letteralmente lanciato in aria diversi diversi contenitori per le merci.

Intorno all’ora di pranzo le raffiche di vento, sempre più forti e intense, hanno scagliato in aria i container come se fossero fatti di carta e li ha fatti cedere sulle “dune” costruite nella Fascia di rispetto.

Sui social la preoccupazione di chi si domanda se la passeggiata della Fascia di Rispetto sia stata interessata dalla caduta e se fosse aperta al momento delle forti raffiche di vento.

Il maltempo continua a fare danni in città dove, è stata chiusa l’autostrada A10 per un incidente stradale, la statale Aurelia è rimasta chiusa a lungo tra Arenzano e Voltri a causa dell’allagamento della galleria Pizzo e dove si segnalano danni pesanti per una tromba d’aria che si è abbattuta su Pegli.

