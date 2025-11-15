Genova, grave incidente sull’autostrada A10 chiusa tra Arenzano e Voltri

Genova – Grave incidente sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia con tratto chiuso tra Arenzano e Voltri. Un mezzo pesante si è ribaltato poco prima dell’uscita di Genova Prà ed ostruisce la carreggiata.

Il mezzo, intraversatosi sulla carreggiata, ha bloccato completamente il traffico. Il conducente è riuscito a scendere autonomamente ed illeso dal mezzo, nonostante la cabina fosse rimasta in bilico. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area ed il veicolo, e collaboreranno con l’ente autostrade per la rimozione del autoarticolato.

Sono previsti tempi lunghi per la riapertura e sotto, sulla statale Aurelia, traffico bloccato dalla scorsa notte, sempre tra Arenzano e Genova, a causa dell’allagamento della galleria Pizzo e per una frana segnalata sul tragitto.

Autostrade segnala: Sulla A10 Genova-Savona tra il bivio per la A26 Genova Voltri – Gravellona Toce e Genova Prà verso Genova, il traffico è bloccato con 3 km di coda a partire da Arenzano, per un incidente autonomo avvenuto al km 11, nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato.

Sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce si registrano ripercussioni con coda tra Masone ed il bivio per la A10 Genova-Savona verso Genova.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

A complicare le cose la chiusura, sul lungomare, della strada statale Aurelia tra Arenzano e Genova a causa dell’allagamento della galleria Pizzo.

