sabato 15 Novembre 2025
Maltempo a Genova, allagamenti e frane

Redazione Liguria
sottopasso Brin allagatoGenova – Continuano le forti precipitazioni sulla città e dopo il forte temporale che nella notte ha interessato il ponente, nella zona tra Prà e Voltri, si registra la chiusura di via Pietro Paolo Rubens all’altezza della galleria Pizzo per una frana e la chiusura – rientrata – di via Pra’, all’altezza del casello autostradale, disagi si registrano in Valpolcevere, dove è chiuso per allagamento il sottopassi di Brin.
Allagamenti vengono segnalati anche nella zona di Sampierdarena e la polizia locale invita alla massima prudenza alla guida.

