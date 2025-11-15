Maltempo a Genova, allagamenti e frane

Genova – Continuano le forti precipitazioni sulla città e dopo il forte temporale che nella notte ha interessato il ponente, nella zona tra Prà e Voltri, si registra la chiusura di via Pietro Paolo Rubens all’altezza della galleria Pizzo per una frana e la chiusura – rientrata – di via Pra’, all’altezza del casello autostradale, disagi si registrano in Valpolcevere, dove è chiuso per allagamento il sottopassi di Brin.

Allagamenti vengono segnalati anche nella zona di Sampierdarena e la polizia locale invita alla massima prudenza alla guida.