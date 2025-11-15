sabato 15 Novembre 2025
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSan Quirico

Maltempo a Genova, esondato il rio Fegino in Valpolcevera

Redazione Liguria
Rio Fegino esondato 15 novembre 2025Genova – Ancora danni e disagi per il maltempo nel capoluogo ligure dove, nel primo pomeriggio è esondato il torrente Fegino in Valpolcevera.
Le acque del torrente hanno invaso le strade della zona con allagamenti e strade chiuse per l’emergenza.
Il torrente Polcevera si è ingrossato a dismisura nelle ultime ore, a seguito delle precipitazioni molto intense delle scorse ore.
Tutti i corsi d’acqua della zona sono attenzionati per il timore di altri danni e per domani è atteso il passaggio di un’altra forte perturbazione che ha fatto scattare l’Allerta Arancione

