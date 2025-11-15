sabato 15 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaMaltempo a Genova, forte temporale sulla città
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Maltempo a Genova, forte temporale sulla città

Redazione Liguria
0

Fulmini in ValBisagnoGenova – Un forte temporale, accompagnato da fulmini e tuoni, sta interessando la città con precipitazioni anche di forte intensità, specie nella zona della Valbisagno.
L’Allerta Gialla è scattata dalla mezzanotte e, salvo modifiche, proseguirà sino alle 19 sulla zona di centro e di ponente.
A preoccupare di più sono frane e smottamenti che potrebbero verificarsi per il terreno già intriso d’acqua per le precipitazioni avvenute nella notte e che non riesce più a smaltire grossi quantitativi previsti sino a questa sera.
In allerta Vigili del Fuoco e Protezione civile e le squadre di manutenzione delle strade

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Allerta Meteo Liguria

Maltempo Liguria, da mezzanotte scatta l’Allerta Gialla per temporali

Cronaca
ambulanza 118 Croce Rosa Rivarolese

Genova, grave incidente a Quinto: una donna in condizioni critiche

Cronaca
carabinieri centro storico

Genova, spacciavano nel centro storico: due arresti

Cronaca
Bisagno colorato verde

Genova, Bisagno si colora di verde a Molassana

Cronaca