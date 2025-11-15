Maltempo a Genova, forte temporale sulla città

Genova – Un forte temporale, accompagnato da fulmini e tuoni, sta interessando la città con precipitazioni anche di forte intensità, specie nella zona della Valbisagno.

L’Allerta Gialla è scattata dalla mezzanotte e, salvo modifiche, proseguirà sino alle 19 sulla zona di centro e di ponente.

A preoccupare di più sono frane e smottamenti che potrebbero verificarsi per il terreno già intriso d’acqua per le precipitazioni avvenute nella notte e che non riesce più a smaltire grossi quantitativi previsti sino a questa sera.

In allerta Vigili del Fuoco e Protezione civile e le squadre di manutenzione delle strade