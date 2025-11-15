Maltempo a Genova, sottopasso di Brin ancora allagato, cresce la protesta

Genova – Torna la pioggia e torna ad allagarsi il sottopasso di Brin a Certosa. Non c’è pace per i residenti della zona di via Mansueto, via Certosa e via Ariosto alle prese, da anni, con il ripetersi del problema ad ogni precipitazione, anche di modesta entità.

Il sottopasso di Brin si allaga e con l’acqua salgono anche le proteste perché l’allagamento comporta disagi e danni, anche rilevanti, soprattutto per chi ha la sfortuna di lasciare l’auto nella zona che si trasforma in una piscina.

I residenti della zona chiedono alle istituzioni di intervenire in modo da risolvere il problema una volta per tutte e di mettere in sicurezza un passaggio usato sia da pedoni che dalle auto e che rischia di trasformarsi in una trappola ogni volta che a Genova piove.