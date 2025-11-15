Maltempo a Genova, strade allagate a Sestri Ponente, tromba d’aria a Pegli

Genova – In pochi minuti si è scatenato il finimondo, nel ponente genovese dove si registrano danni per una tromba d’aria che ha colpito il lungomare di Pegli e le strade sono allagate per le forti precipitazioni nel quartiere di Sestri Ponente.

Vigili del fuoco in azione anche in via Nicoloso da Recco, sempre a Pegli, per una frana che ostruisce completamente la strada.

Strada franata anche a Chiale, nell’immediato entroterra di Voltri per una frana che ostruisce il passaggio.

