sabato 15 Novembre 2025
Maltempo a Genova, strade allagate a Sestri Ponente, tromba d’aria a Pegli

Redazione Liguria
0

frana Pegli via Nicoloso da ReccoGenova – In pochi minuti si è scatenato il finimondo, nel ponente genovese dove si registrano danni per una tromba d’aria che ha colpito il lungomare di Pegli e le strade sono allagate per le forti precipitazioni nel quartiere di Sestri Ponente.
Vigili del fuoco in azione anche in via Nicoloso da Recco, sempre a Pegli, per una frana che ostruisce completamente la strada.
Strada franata anche a Chiale, nell’immediato entroterra di Voltri per una frana che ostruisce il passaggio.
Pegli tromba d'aria 15 novembre 2025

