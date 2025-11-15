Maltempo in Liguria, prolungata Allerta Gialla e diventa Arancione domani



Domani, domenica 16 novembre, tutta la Liguria in allerta ARANCIONE dalle 12 alle 21

Si conferma il fine settimana perturbato sulla Liguria. La prima fase, che questa notte ha visto temporali molto forti sul Ponente, tra Melogno, Osiglia (74mm/1h e 236mm/12h), Varazze e Arenzano, con successivo spostamento verso l’area del genovesato di ponente (cumulata complessiva 140 mm/6h), nel pomeriggio insisterà sul levante dove in serata non si esclude la formazione di strutture più intense al confine con la Toscana.

Nella notte fra sabato e domenica una tregua più significativa a ponente, mentre da domani mattina inizia la seconda fase. Alla luce di quanto si è già verificato e delle uscite modellistiche per le prossime ore, che confermano tanta umidità a tutti i livelli in atmosfera ma uno scarso accordo sulle localizzazioni dei fenomeni più intensi, l’allerta meteo è stata così aggiornata:

ZONA A:

L’allerta gialla temporali termina oggi alle 15.

Domani alle 6:00 gialla per temporali fino alle 12:00, poi arancione fino alle 18:00 e gialla fino alle 21:00.

ZONA B:

L’ allerta gialla temporali continua fino alle 12:00 di domani, poi arancione fino alle 21:00 e ancora gialla fino alle 22:00 di domani.

ZONA C:

Allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 15:00 di oggi fino alle 12:00 di domani,

Poi arancione fino alle 21:00 di domani e ancora gialla fino alle 22:00.

ZONA D:

Alerta gialla fino alle 20:00 di oggi.

Allerta gialla domani dalle 6:00, poi arancione dalle 12:00 fino alle 18:00 di domani e ancora gialla fino alle 22:00.

ZONA E:

Allerta gialla estesa fino alle 12:00 di domani, poi arancione dalle 12:00 alle 21:00 di domani e ancora gialla fino alle 22:00.

Sui bacini grandi di A, C, D ed E l’allerta è gialla per fenomeni di piena previsti scorrere in alveo con orari diversi come da tabella.

SCENARIO:

Nelle ore notturne è attesa una pausa delle precipitazioni, più significativa a ponente, meno a levante: potrebbero verificarsi comunque piogge intermittenti di debole intensità. L’arrivo di una seconda saccatura tra la mattinata e il pomeriggio di domenica riattiverà fenomeni temporaleschi intensi, condizionati dai venti al suolo, che determineranno la localizzazione dei temporali.

Oggi (pomeriggio-sera): instabilità residua con rovesci e temporali sparsi, in graduale attenuazione durante la notte.

Notte–prime ore del mattino: pausa dei fenomeni, precipitazioni assenti o molto deboli.

Domenica: ritorno di precipitazioni diffuse e possibili temporali forti e stazionari, in grado di generare locali criticità su un suolo già saturo. Scenario più umido rispetto alla giornata odierna; possibili inneschi marittimi con passaggi lenti sulla costa.

Lunedì mattina: ultimi fenomeni residui in graduale esaurimento.

EFFETTI: Sono possibili effetti quali: allagamenti di sedi stradali e sottopassi, difficoltà di smaltimento delle acque, piccoli smottamenti o frane superficiali, rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori.

Nei grandi bacini si attendono incrementi idrometrici coerenti con i fenomeni previsti: le piene dovrebbero comunque rimanere ben contenute in alveo.

La natura dei temporali previsti per domani richiede particolare attenzione per i possibili effetti collegati alla persistenza su aree ristrette, laddove si instaureranno le strutture temporalesche stazionarie