Maltempo a Genova, provvedimenti AMT per l’Allerta Arancione

Genova – In Liguria scatta l’allerta arancione per maltempo e l’azienda di trasporto pubblico AMT fa scattare alcuni provvedimenti di sicurezza che impattano sul servizio erogato alla cittadinanza.

AMT informa infatti che durante lo stato di allerta meteo idrogeologica arancione, emesso da Regione Liguria dalle ore 12.00 fino alle ore 20.59 di domenica 16 novembre 2025, e comunque fino a cessata allerta arancione, sono in atto i seguenti provvedimenti per il servizio AMT urbano di Genova.

La metropolitana è in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole ma restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa.

La stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Nel caso di emissione dello stato di allerta rossa, la metropolitana sarà in funzione solo sulla tratta Brin-De Ferrari.

Per tutta la durata dell’allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, restano chiusi.

