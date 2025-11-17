Autostrade, mattinata di lunghe code: traffico in tilt in A10 e A7

Genova – Mattinata molto complicata per quanto riguarda il traffico autostradale sul nodo genovese, dove lunghe code hanno iniziato a formarsi fin dalle prime ore della giornata.

Almeno inizialmente la situazione più difficile è stata segnalata in A10, dove si sono formati ben sei chilometri di coda nel tratto compreso tra il casello di Arenzano e quello di Genova Pegli.

Disagi anche in A7: rallentamenti si segnalano in prossimità dell’uscita del casello di Genova Bolzaneto, mentre tra Bolzaneto e Busalla, in prossimità dello scambio di carreggiata, è presente 1 chilometro di coda.

Infine, si registrano rallentamenti in A12 tra il casello di Genova Est e il bivio con l’A7.

