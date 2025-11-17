Genova, la sindaca Salis in visita a ponente dopo i danni causati dal maltempo

Genova – A seguito dell’intensa ondata di maltempo che nel fine settimana ha interessato la Liguria e il capoluogo, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha effettuato nelle scorse ore un sopralluogo nei quartieri di ponente, tra le zone più colpite da pioggia e forte vento che si sono abbattuti soprattutto nella giornata di sabato, causando numerosi e ingenti danni.

“Oggi è stata la giornata dei sopralluoghi nel Ponente, nelle zone più colpite dall’ultima ondata di maltempo. I danni sono stati rilevanti, sono stata a vederli di persona, a toccarli con mano e a dare solidarietà alla popolazione, a tutte le attività che sono state fortemente danneggiate.

Siamo stati alla fascia di rispetto di Pra’ e ho chiamato il presidente dell’Autorità portuale, Matteo Paroli, affinché ci si riesca a coordinare per trovate soluzioni che in futuro attenuino i rischi connessi a queste forti ondate di maltempo.

Poi, siamo andati sul Lungomare di Pegli e in via Sabotino, danneggiate dalla tromba d’aria. Ho portato la mia vicinanza agli abitanti del grattacielo che ha ricevuto danni incredibili alle vetrate, con momenti di grande pericolo per la popolazione, ho osservato i problemi creati al tennis club, e ho concluso i sopralluoghi sulla frana di via da Recco.

Abbiamo presidiato tutto il territorio nel corso del fine settimana, ieri in allerta arancione sono stata nella Sala emergenze della Protezione civile. Oggi il mio ringraziamento va alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco, a tutto il personale del Comune e della partecipate, a tutti i volontari che sono stati veramente eccezionali e ci hanno permesso di gestire nel migliore dei modi delle giornate molto difficili.

Stamattina, la prima telefonata che ho ricevuto è stata del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, che ringrazio e che ci ha dato il suo sostegno e la sua solidarietà e mi ha detto chiaramente di essere a disposizione per tutto ciò di cui abbiamo e avremo bisogno.

Un ringraziamento particolare va anche alla popolazione, a tutte e tutti voi, per avere seguito le indicazioni e non esservi messi in pericolo: quando ci sono ondate di forte maltempo, questa è la cosa più importante”, ha affermato la sindaca.

