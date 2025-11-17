Genova, quattro serate di chiusura della metropolitana

Genova – Anche questa settimana proseguono i disagi per tutti coloro che avrebbero la necessità di usufruire del servizio serale della metropolitana, ma che devono fare i conti – da anni – con le interruzioni e le chiusure anticipate.

Anche questa settimana il servizio sarà sospeso con anticipo lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 novembre per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione previsti. Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 da quella di Brignole.

Il collegamento tra il centro della città a la val Polcevera sarà garantito dalle linea 9 degli autobus, che effettua la sua partenza a Caricamento e non copre tutto il percorso della metropolitana.

——————————————————————————————————

