lunedì 17 Novembre 2025
Maltempo Genova, albero caduto in via Fereggiano: sul posto i soccorsi

Redazione Liguria
Genova – Nonostante l’Allerta Meteo Arancione per temporali sia terminata già da diverse ore, continuano i disagi causati dall’intensa ondata di maltempo che nel fine settimana ha coinvolto Genova e tutta la Liguria.
Il territorio ha dovuto fare i conti con allagamenti, smottamenti e crolli che si sono moltiplicati da ponente a levante.
É accaduto anche a Genova, dove questa mattina un albero è caduto in via Fereggiano, sulle alture della val Bisagno. Fortunatamente, la caduta non ha interessato persone di passaggio a piedi o con i mezzi privati.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di rimozione e messa in sicurezza della zona. Code e ripercussioni sul traffico si registrano nelle zone limitrofe.
