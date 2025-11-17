Maltempo Genova, albero caduto in via Fereggiano: sul posto i soccorsi

Genova – Nonostante l’Allerta Meteo Arancione per temporali sia terminata già da diverse ore, continuano i disagi causati dall’intensa ondata di maltempo che nel fine settimana ha coinvolto Genova e tutta la Liguria.

Il territorio ha dovuto fare i conti con allagamenti, smottamenti e crolli che si sono moltiplicati da ponente a levante.

É accaduto anche a Genova, dove questa mattina un albero è caduto in via Fereggiano, sulle alture della val Bisagno. Fortunatamente, la caduta non ha interessato persone di passaggio a piedi o con i mezzi privati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di rimozione e messa in sicurezza della zona. Code e ripercussioni sul traffico si registrano nelle zone limitrofe.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]