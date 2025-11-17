Meteo Liguria, migliora il tempo ma calano le temperature

La forte perturbazione che ha interessato la Liguria nel weekend si allontana e la settimana inizia con periodo più stabile sulla nostra regione, con cieli che vanno verso il sereno ma con un sensibile calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 17 novembre 2025:

Cielo poco nuvoloso a Ponente e parzialmente o molto nuvoloso sul centro regione, ove non si escludono deboli piovaschi entro l’alba.

Miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalle ore centrali con fenomeni in esaurimento e ampie schiarite anche a Levante.

Nuvolosità in temporaneo aumento nel corso della serata con possibili rovesci localizzati a sfondo temporalesco a Levante.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti meridionali sulle coste del settore Centro-Occidentale fino a sera. Moderati o forti da Sud-Ovest sulle coste Imperiesi, Spezzine e al largo. Rotazione ai quadranti settentrionali in serata con raffiche anche superiori ai 50 Km/h sugli sbocchi vallivi del Genovese e del Savonese Centro-Orientale.

Mare molto mosso sul settore centrale; Agitato al largo e sulle coste Spezzine con picco nel pomeriggio: onda lunga di Libeccio (2.5 MT; periodo: 6-7 sec.)

Temperature in diminuzione nei valori minimi nelle aree interne. In deciso aumento nei valori massimi, specialmente nelle aree interne e più generalmente nel settore Centro-Occidentale

Sulla costa previste temperature minime tra +9°C/+16°C e massime tra +15°C/+20°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +1°C/+9°C e massime tra +9°C/+17°C.