martedì 18 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaAgenti Immobiliari, Matteo Montanari è il nuovo presidente FIAIP La Spezia
Notizie LiguriaLa SpeziaCronaca

Agenti Immobiliari, Matteo Montanari è il nuovo presidente FIAIP La Spezia

Redazione Liguria
0

Fiaip La Spezia Consiglio provinciale FiaipLa Spezia – Matteo Montanari è il nuovo Presidente Provinciale di FIAIP La Spezia.
Gli associati della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali dell’area spezzina si sono riuniti ieri, lunedì 17 novembre, presso la sede di Confindustria La Spezia nell’assemblea provinciale FIAIP dedicata al rinnovo delle cariche istituzionali.
Nel corso della seduta si sono tenute le elezioni per il Presidente provinciale e per il nuovo Consiglio direttivo che guiderà il Collegio spezzino nel quadriennio 2025–2029.
Montanari, che in passato aveva già ricoperto ruoli dirigenziali all’interno della Federazione, torna alla guida del Collegio con un programma orientato alla continuità e al rafforzamento della categoria sul territorio.
Accanto al Presidente, è stato definito il nuovo Consiglio direttivo provinciale, composto da:
Valeria Ricci
Roberta Luchesini
Alessia Di Martino
Valentina Bianchi
Tutte e quattro hanno fatto parte del Consiglio uscente per due mandati consecutivi, pari a otto anni di lavoro costante, contribuendo in modo significativo alla crescita, alla stabilità e alla rappresentanza del Collegio.
La loro rielezione rappresenta un segnale importante di continuità, esperienza e impegno a favore degli associati.
Completano il direttivo Gloriana Sobrero e Fabio Taccola, che portano nuove competenze e un ulteriore contributo alla rappresentanza della categoria.
Valeria Ricci, in qualità di Presidente uscente, ha confermato il suo impegno nella Fiaip e in rappresentanza degli Agenti Immobiliari e le problematiche legate alla professione ed esprime: un sincero ringraziamento a tutti i colleghi per la collaborazione e il sostegno dimostrati durante il mandato”.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
polizia locale savona

Savona, cane investito e ucciso: il padrone dà in escandescenze e...

Cronaca
cinghiale corso Gastaldi aiuola

Genova, cinghiali in pieno giorno nelle aiuole di corso Gastaldi

Cronaca
ospedale San Martino Genova

Autostrade, incidente in A12: le condizioni dei tre giovani feriti

Cronaca
frana maltempo genova

Frana a Moneglia, Aurelia bloccata nella notte e traffico in tilt

Cronaca