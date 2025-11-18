Agenti Immobiliari, Matteo Montanari è il nuovo presidente FIAIP La Spezia

La Spezia – Matteo Montanari è il nuovo Presidente Provinciale di FIAIP La Spezia.

Gli associati della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali dell’area spezzina si sono riuniti ieri, lunedì 17 novembre, presso la sede di Confindustria La Spezia nell’assemblea provinciale FIAIP dedicata al rinnovo delle cariche istituzionali.

Nel corso della seduta si sono tenute le elezioni per il Presidente provinciale e per il nuovo Consiglio direttivo che guiderà il Collegio spezzino nel quadriennio 2025–2029.

Montanari, che in passato aveva già ricoperto ruoli dirigenziali all’interno della Federazione, torna alla guida del Collegio con un programma orientato alla continuità e al rafforzamento della categoria sul territorio.

Accanto al Presidente, è stato definito il nuovo Consiglio direttivo provinciale, composto da:

Valeria Ricci

Roberta Luchesini

Alessia Di Martino

Valentina Bianchi

Tutte e quattro hanno fatto parte del Consiglio uscente per due mandati consecutivi, pari a otto anni di lavoro costante, contribuendo in modo significativo alla crescita, alla stabilità e alla rappresentanza del Collegio.

La loro rielezione rappresenta un segnale importante di continuità, esperienza e impegno a favore degli associati.

Completano il direttivo Gloriana Sobrero e Fabio Taccola, che portano nuove competenze e un ulteriore contributo alla rappresentanza della categoria.

Valeria Ricci, in qualità di Presidente uscente, ha confermato il suo impegno nella Fiaip e in rappresentanza degli Agenti Immobiliari e le problematiche legate alla professione ed esprime: un sincero ringraziamento a tutti i colleghi per la collaborazione e il sostegno dimostrati durante il mandato”.