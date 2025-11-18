martedì 18 Novembre 2025
Finale Ligure, anziana investita da un’auto: trasportata all’ospedale

Redazione Liguria
ambulanza Croce Rossa SanremoFinale Ligure (Savona) – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina in via Brunenghi a Finale Ligure, dove una donna è stata investita mentre attraversava la strada.
L’impatto con l’auto sarebbe stato molto violento, tanto da sbalzare la donna sull’asfalto e causarle ferite e contusioni.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno soccorsa e trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non si trova in pericolo di vita.
Inoltre, sul luogo del sinistro stradale sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno effettuato gli accertamenti necessari a definire la dinamica di quanto accaduto. Ancora da chiarire se la donna stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali.
——————————————————————————————————
